Стало известно, как украинцам будут возвращать средства после отмены пробного ВНО

Эту информацию уже подтвердила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий, передает Politeka.net.

По ее словам, все средства будут возвращены украинцам через государственный ПриватБанк.

Мандзий также подчеркнула, что порядок возврата средств уже был утвержден Кабинетом министров.

"Проект постановления предлагается утвердить Порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году. Выплата средств участникам пробного ВНО в ближайшее время будет осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО получат сообщения ПриватБанка с информацией о зачислении средств тем у кого есть карточка, или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении Приватбанка", - раскрыла нюансы процедуры и.о. главы Минобразования Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Украине с 15 по 17 июня должно было пройти пробное ВНО по нескольким предметам, но его отменили из-за новой вспышки китайского вируса.

Позже глава государства Владимир Зеленский поручил правительству разработать процедуру возвращения средств за отмененное ВНО.

Те украинцы, которые оплатили пробное ВНО по основным дисциплинам, могли пройти его в режиме онлайн на официальном портале Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, украинцам вернут деньги, Зеленский принял экстренное решение

Также Politeka писала, что правила проведения ВНО и работы детских садиков резко изменились