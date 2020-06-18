Счета украинцев начали блокировать по-новому

О ситуации, жертвой которой он стал, рассказал Антон Ткачев. Ему заблокировали деньги на банковских счетах, открытых в «ПриватБанке» и monobank, пишет AIN.

Дело было так: 15 апреля Антона Ткачева оштрафовали за нарушение правил парковки, но по факту штраф выписали за превышение скорости, так как сумма штрафа в этом случае ниже. Мужчина сразу же оплатил штраф, при этом он отметил, что мог случайно выбрать при оплате неправильную категорию (парковки, а не нарушение ПДД), вероятно поэтому оплату не заметили.

11 июня счета Антона в «ПриватБанке» и monobank заблокировали по распоряжению исполнительной службы. При этом monobank, заблокировал сумму, указанную в постановлении, а «ПриватБанке» — весь счет.

В службе поддержки банков клиенту ни чем не помогли и направили его к исполнительной службе. Тогда он отправил исполнительной службе по Viber квитанцию об оплате — и в тот же день чиновники направили распоряжение о снятии блокировки со счетов клиента.

В monobank средства сразу разблокировали, а в «ПриватБанке» сообщили, что на это потребуется 1-2 дня.

В пресс-службе "ПриватБанка" рассказали, что распоряжения о блокировке из-за неоплаченного штрафа поступают в банк от Государственной исполнительной службы автоматически — через специальную систему. Если в распоряжении не указано, какой именно счет и на какую сумму блокировать, банк вынужден заблокировать сразу все. Срок снятия блокировки 1-3 рабочих дня после поступления соответствующего запроса.

При этом в «ПриватБанке» утверждают, что сервис оплаты штрафов через «Приват24» работает без сбоев, и сведения об оплате сразу подтягиваются в системе МВД. Если же штраф попал в ГИС, значит он не был оплачен своевременно.

У ГИС другая процедура — они не запрашивают данные об оплате. Кроме того, при исполнительном производстве к сумме штрафа добавляется оплата взыскания.

В monobank заблокировали только сумму задолженности. Распоряжения от ГИС — как о блокировке, так и разблокировке — monobank получает через специальный API исполнительной службы, что позволяет реагировать в кратчайшие сроки.

Юристы объясняют, что в постановлении об аресте счетов исполнитель обязательно указывает, в каком размере он блокирует денежные средства человека (в случае Антона Ткачева как раз имеется нарушение со стороны «ПриватБанка» по блокировке всех денег на счету, а не той суммы, которую указал исполнитель) и обязательно указывает, что арест не должен накладываться на защищенные (зарплатные, пенсионные) счета.

Это постановление он и отправляет в банк. С «ПриватБанком» и monobank у исполнителя действует электронный документооборот — т.е. постановления при подписании ЕЦП исполнителем в тот же день попадает в банк.

К сожалению, с остальными банками обмен документами осуществляется в письменной форме (что увеличивает в среднем срок получения постановления об аресте/снятии ареста 7-10 дней).

Относительно возможности оплаты штрафа со счета, который арестован, по закону исполнитель после ареста денег самостоятельно изымает со счета человека необходимую сумму, после чего снимает все аресты и закрывает дело. Если человек не хочет дожидаться изъятия денег с его счета, то может оплатить штраф «свободными» от ареста средствами или наличными в любом отделении банка (но для этого нужно знать реквизиты исполнительной службы).

Другая проблема заключается в том,что в данном случае заблокировали больше денег,чем нужно для оплаты штрафа.

Согласно украинскому законодательству, у банков нет требования блокировать все счета или все средства на счете, а только ту часть, которую необходимо погасить согласно постановления об аресте средств.

С другой стороны, как это видно из разъяснения «ПриватБанка», у них нет технической возможности блокировать только “нужную” сумму. Им гораздо проще заблокировать весь счет.

На данный момент в профессиональном обществе исполнителей совместно с Министерством Юстиции Украины ведется работа по внедрению автоматического электронного ареста счетов исключительно в пределах суммы долга. Это позволит избежать таких негативных последствий, как необоснованная блокировка всех денег на счету. Но пока это только в планах.

Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.

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