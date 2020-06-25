Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала свої літні розваги

Красуня активно веде сторінку в Instagram, де показує, як проводить будні, пише Politeka.net. На цей раз модель постала в крихітному купальнику з чорно-білим принтом.

Маленьке бікіні натягнулося на пишних грудях, ледь не показавши найінтимніше. Великі груди насилу утримувалися в крихітному ліфчику, здавалося, зараз вони вилізуть назовні.

Маленькі трусики-бікіні вп'ялися в шкіру тонкими смужками. Їх майже не було видно на тілі.

На одному знімку Ніколь сфотографувала себе зверху, щоб краще показати соковиті гідності.

На іншому знімку зірка показала, як розважається на пляжі. Вона "осідлала" водний мотоцикл, розставивши стрункі ніжки.

Знаменитість трохи вигнулась, виставивши сідниці назад.

Волосся Амато було мокрим після купання. На очі красуня одягла окуляри, вона дивилася в камеру і посміхалася.

"Мокра квіточка", - так про неї висловився один з фанатів під постом.

Нагадаємо, на одному з останніх знімків Ніколь Амато постала разом з сексапільною подружкою.

Красуні були в бікіні, які, мабуть, їм заважали, тому Ніколь спустила верх купальника, а її подруга і зовсім зірвала його з себе.

Раніше повідомлялося, Ніколь Амато з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми.

Також зірка була в облягаючих легінсах.

Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя, а лише його частину.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця.

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