Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала свои летние развлечения

Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где показывает, как проводит будни, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в крохотном купальнике с черно-белым принтом.

Маленькое бикини натянулось на пышной груди, едва не показав самое интимное. Большая грудь с трудом удерживалась в крохотном лифчике, казалось, сейчас она вылезет наружу.

Маленькие трусики-бикини впились в кожу тонкими полосками. Их почти не было видно на теле.

На одном снимке Николь сфотографировала себя сверху, чтобы лучше показать сочные достоинства.

На другом снимке звезда показала, как развлекается на пляже. Она "оседлала" водный мотоцикл, расставив стройные ножки.

Знаменитость немного выгнулась, выставив ягодицы назад.

Волосы Амато были мокрыми после купания. На глаза красотка надела очки, она смотрела в камеру и улыбалась.

"Мокрый цветочек", - так о ней высказался один из фанатов под постом.

Напомним, на одном из последних снимков Николь Амато предстала вместе с сексапильной подружкой.

Красотки были в бикини, которые, видимо, им мешали, поэтому Николь приспустила верх купальника, а ее спутница и вовсе сорвала его с себя.

Ранее сообщалось, Николь Амато предстала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы.

Также звезда была в облегающих леггинсах.

Примечательно, что во время фотографирования Николь решила не тронуть лица, а лишь его часть.

Напомним также, что Николь Амато разместила фото, на котором предстала практически голой - лишь белые полоски украшали ее тело и прикрывали самые сокровенные места.

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