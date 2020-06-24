36-річний син української співачки Таїсії Повалій, Денис, згадав про приємні весільні клопоти, які пережив п'ять років тому

Як передає Politeka.net, молодий чоловік поділився весільними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, привітавши дружину Світлану з п'ятою річницею.

За словами Дениса Повалій, вони з дружиною встигли "притертися" один до одного.

"Сьогодні з моєю дорогою @lana_vihrova відзначаємо п'ятиріччя з дня весілля, в народі - «дерев'яне весілля»! Завжди спокійно ставився до офіційного шлюбу, але з віком розумієш, що потрібен якийсь символ. І нічого, що половина шлюбів розпадаються в перші три роки - ми це час притирання провели в цивільному", - поділився син артистки.

Денис згадав про "хвилювання", яке відчував перед церемонією: "Пам'ятаю як учора це приємне хвилювання у зв'язку з вибором місця, сукні, обручок, а потім особливо - коли всі рідні і друзі поруч - ЗАГС, клятви, застілля, танці до півночі... Ех))".

У своєму instagram відгукнулася і невістка Повалій.

"Улюблений чоловік, @bro.ducer , вітаю з річницею весілля! (5 років🙈😳 аж не віриться! Ааа!!!) Як і в день створення нашої сім'ї люблю, ціную і люблю тебе", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, в грудні минулого року у пари народився первісток, що невимовно ощасливило всю їх сім'ю.

"Мої найкращі онуки , які подарували нам правнука🥰🥰🥰"

"Ви дуже гарна пара)❤️"

"О!! Мафіозна сім'я, з святом вас!!! 👍😎👍👍"

Раніше ми повідомляли, Таїсія Повалій похвалилася "маминими трояндами" в Instagram. Артистка позувала серед квітучих трояндових кущів. На ній була вільна біла блузка з квітковим принтом, яка виявилася дуже до речі під навколишню обстановку. Повалій розпустила волосся, які на відео виглядають злегка розпатланим, і доповнила свій образ традиційним яскравим макіяжем.

Нагадаємо, запроданкою Повалій без сорому задерла сукню, засвітивши зайве: «Року не біда».

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