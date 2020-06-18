Запроданка Таисия Повалий показала себя в окружении цветущих роз

Известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась новым коротким видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео артистка позирует среди цветущих розовых кустов. На ней свободная белая блузка с цветочным принтом, которая очень подходит под окружающую обстановку. Повалий распустила волосы, которые на видео выглядят слегка растрепанными, и дополнила свой образ традиционным ярким макияжем.

«Мамины розы!», - подписала она видео.

Ее поклонники активно комментируют публикацию.

«Милая и Дорогая сердцу Таечка самая Прекрасная роза, среди роз Нины Даниловны, Люблю тебя Ты самая лучшая певица и Моя Радость», «Моя Любимая Таечка Красавица, среди Прекрасных роз Нины Даниловны», «Мамины розы и Королева маминых роз!», «Красотища невероятная! Золотые руки у Нины Даниловны! Спасибо, Таечка!», «А вы самая прекрасная Роза в этом невероятно красивом саду», «Радует своим загадочным взглядом, Таечка!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Повалий опубликовала снимок, на котором предстала в пляжном платье, которое она неприлично высоко задрала. Повалий засветила свою ногу прямо до трусов. На голове у певицы красовалась шляпа.

«И где мои 16 лет?», - подписала фото Повалий.

За несколько часов ее пост собрал 3,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.