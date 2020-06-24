36-летний сын украинской певицы Таисии Повалий, Денис, вспомнил о приятных свадебных хлопотах, которые пережил пять лет назад

Как передает Politeka.net, молодой человек поделился свадебными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, поздравив супругу Светлану с пятой годовщиной.

По словам Дениса Повалий, они с женой успели "притереться" друг к другу.

"Сегодня с моей дорогой @lana_vihrova отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - «деревянная свадьба»! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском", - поделился сын артистки.

Денис вспомнил о том "волнении", которое испытывал перед церемонией: "Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх))".

В своем инстаграм откликнулась и невестка Повалий.

"Любимый муж, @bro.ducer , поздравляю с годовщиной свадьбы! (5 лет🙈😳 аж не верится! Ааа!!!) Как и в день создания нашей семьи люблю, ценю и обожаю тебя", - отметила девушка.

Напомним, в декабре прошлого года у пары родился первенец, что несказанно осчастливило всю их семью.

"Мої найкращі внуки , які подарували нам правнука🥰🥰🥰"

"Вы очень красивая пара)❤️"

"О!! Мафиозная семья, с праздником вас!!! 👍😎👍👍"

Ранее мы сообщали, Таисия Повалий похвасталась "мамиными розами" в Инстаграм. Артистка позировала среди цветущих розовых кустов. На ней была свободная белая блузка с цветочным принтом, которая оказалась очень кстати под окружающую обстановку. Повалий распустила волосы, которые на видео выглядят слегка растрепанными, и дополнила свой образ традиционным ярким макияжем.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.