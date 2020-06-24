Стало відомо, на які доплати можуть розраховувати українські медики в умовах боротьби з епідемією
Цю інформацію під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Politeka.net.
Він зазначив, що в 2020 році будуть збільшені витрати на медицину на 8 млрд. А доплати до зарплат медикам планують продовжити до кінця року.
Зокрема, уряд постановив доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки):
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- лікарям в розмірі 70% до посадового окладу;
- фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей на 50% мінімальної зарплати;
- молодшим сестрам у розмірі 25% мінімальної зарплати.
Доплату медичним та іншим працівникам, залученим до боротьби з поширенням вірусної хвороби, планують здійснювати з 1 вересня по 31 грудня.
“Зазначу, що такі підвищення зарплат – це лише початок. Ми плануємо здійснити його з 1 вересня цього року. Це найменше, що ми могли зробити вже в цьому році. Також ми будемо підвищувати мінімальну заробітну плату. Відповідно збільшуватимуться і виплати лікарям також”, – резюмував Шмигаль на засіданні уряду.
Раніше ми розповідали про підвищення виплат з 1 липня 2020 року.
Вже наступного місяця буде підвищено розмір мінімального прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір пенсій, субсидій і аліментів.
Вже 1 липня буде проведений перерахунок мінімальної пенсії, в результаті чого вона зросте до 1712 гривень (+74). Також зросте максимальна пенсія до 17120 гривень.
Також у липні буде підвищено розмір мінімальної зарплати. Тепер українці будуть офіційно отримувати від 5238 гривень, а розмір погодинної оплати праці зросте до 31,39 грн.
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