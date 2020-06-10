Появились подробности увеличения размера прожиточного минимума в Украине

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, перерасчет размера прожиточного минимума запланирован на 1 июля.

Все украинцы, которые ушли на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть, в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Так, за каждый год сверхстажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе почти семь миллионов украинцев.

Фактический прожиточный минимум для пенсионера – 3 264 грн, подсчитали в Минсоце. То есть минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, то есть почти в два раза. Но на это в ПФУ нет денег.

В формуле расчета размера субсидий на коммуналку также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за предоставляемые коммунальные услуги, а остальные затраты должна покрыть субсидия.

В качестве примера: с прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. После того, как минимум будет повышен до 2118 грн, эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

От прожиточного минимума зависит и разовая материальная помощь украинцам, которых призывают в ряды армии, а также минимальный размер алиментов.

Размер алиментов должен определить суд, и он будет зависеть от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов: не меньше половины прожиточного минимума на ребенка, объяснила нюансы юрист Дина Дрыжакова.

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