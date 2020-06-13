Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель зарплаты для расчета пенсий

Как выяснилось, размер средней зарплаты уменьшился. В апреле он составил 9 325,93 грн. По сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба фонда.

"Утвержден показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.



Кроме того, в 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет. Это будет последний этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Напомним, что пенсионный фонд направил на финансирование 3,1 млрд гривен.

"12 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 3, 1 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 21 млрд грн", - говорится в сообщении пенсионного фонда.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.