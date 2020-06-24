Українці зможуть по-новому оплачувати покупки через термінали

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного Приватбанку.

Повідомляється, що ПриватБанк запускає вперше в Україні послугу, яка буде доступна при використанні POS-терміналів.

Дана технологія дозволить українцям оплачувати покупки з картки Приватбанку, прив'язаною до Приват24, якщо на основній карті клієнта не вистачає коштів для завершення операції.

Тепер в момент оплати товару за допомогою картки через термінал система буде автоматично перевіряти наявність коштів на всіх картах, прив'язаних до мобільного банкінгу.

Тобто, клієнту не потрібно буде шукати іншу картку або діставати готівку, а технологія запропонує йому завершити покупку за рахунок інших коштів.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно вибрати безпосередньо на POS-терміналі картку, з якої хочете оплатити покупку, і підтвердити оплату.

В прес-службі Приватбанку додали, що в якості альтернативної карти може бути обрана будь-яка карта клієнта, яка підключена до мобільного банкінгу Приват24.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк забирає гроші без попередження. За словами клієнта, він співпрацював з банком протягом 8 років, і в один момент ПриватБанк вирішив відключити йому кредитний ліміт, обнуливши йому карту.

"12.06.20 посеред робочого дня у середині місяця Приват Банк анулював кредитний ліміт і забрав 8700 грн, залишивши мене з боргом у -1300 грн заздалегідь не попередивши. Я єдиний чоловік у сім'ї, батько інвалід 1 категорії і я не уявляю як тепер вижити до кінця місяця", - поскаржився клієнт.

Клієнт також порекомендував українцям не співпрацювати з ПриватБанком, який може загнати рахунки в мінус.

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