Украинцы смогут по-новому оплачивать покупки через терминалы

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного ПриватБанка.

Сообщается, что ПриватБанк запускает впервые в Украине услугу, которая будет доступна при использовании POS-терминалов.

Данная технология позволит украинцам оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает средств для завершения операции.

Теперь в момент оплаты товара с помощью карты через терминал система будет автоматически проверять наличие средств на всех картах, привязанных к мобильному банкингу.

То есть, клиенту не нужно будет искать другую карту или доставать наличные, а технология предложит ему завершить покупку за счет других средств, если не хватает денег на основной.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату.

В пресс-службе ПриватБанка добавили, что в качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена к мобильному банкингу Приват24.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк забирает деньги без предупреждения. По словам клиента,он сотрудничал с банком на протяжении 8 лет, и в один момент ПриватБанк решил отключить ему кредитный лимит, обнулив ему карту.

"12.06.20 посреди рабочего дня в средине месяца Приват Банк аннулировал кредитный лимит и забрал 8700 грн, оставив меня с долгом в -1300 грн предварительно не предупредив. Я единственный работающий человек в семье, отец инвалид 1 категории и я не представляю как теперь выжить до конца месяца", - пожаловался клиент.

Клиент также порекомендовал украинцам не сотрудничать с ПриватБанком, который может загнать счета в минус.

Напомним, массовый арест счетов Приватбанка, карточки для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк поймали на подлости с кредитами, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление.