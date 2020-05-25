Карантин не помеха ПриватБанку для того, чтобы загнать счета клиентов в минус

О новом вопиющем инциденте на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, у него была небольшая задолженность на карантине, но он ее погасил, после чего оплатил коммуналку с карты.

С этого момента начались проблемы со счетом.

"В субботу захожу в Приват24 на карточке — 1414 грн, звоню 3700, мне говорят что уменьшили кредит на эту сумму. Банк принял такое решение.То есть, чтоб воспользоваться картой, мне необходимо внести 1414 гривен, чтоб выйти в 0, большое спасибо вам за такую заботу. Я клиент банка не один год, у меня хорошая кредитная история, в начале карантина просил увеличить кредитный лимит, чтоб не залезать в долги, нет не увеличили, а в минус - пожалуйста, на, получи", - возмущается клиент.

Он также рассказал, что ему неоднократно поступали угрозы от сотрудников ПриватБанка из-за задолженности.

"Я уже не буду писать о звонках с угрозами и рассказами о том, как мне будет нехорошо, если я вот вот прямо сейчас не погашу задолженность и т. п. Закончится карантин, погашу кредитную карту, и разорву с вами договор из-за вашего отношения к клиентам!", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы. Активно пользуйтесь услугами Банка, принимайте участие в акциях, проводите расчеты карточками через торгово-сервисную сеть. Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться", - ответил представитель банка на жалобу в комментариях.

Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилась важное заявление.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.

Также Politeka писала, что терминал Приватбанка «обокрал» клиента на большую сумму: детали инцидента.