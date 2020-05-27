Клиенты ПриватБанка массово жалуются на арест всех счетов, блокируются даже карты с единственным источником дохода - для зарплат и пенсий

Огромное количество негативных отзывов появилось на официальном сайте Минфина, сообщает Politeka.net.

"В нарушение Конституции и Законов Украины, по запросу приватного исполнителя, Приватбанк заблокировал зарплатную карту, единственный источник средств для жизни и на мои запросы присылает типовые отписки", - указано в одной из жалоб. Клиент также цитирует соответствующие статьи законов, которые объясняют незаконность блокировки карт для выплат.

В похожую ситуацию попала мать-одиночка с двумя детьми: Приватбанк незаконно арестовал все ее счета (и зарплатный, и социальный). Исполнитель заявляет, что это все вина банка. Отчаявшаяся женщина уже готова обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и подключить к делу телевидение и СМИ.

Еще один клиент Привата - инвалид 3 группы, который сейчас не может работать и живет на пенсию - также столкнулся с арестом счетов и остался без карты "для выплат". На законную просьбу разблокировать карту банк отвечает, что разблокирует только когда придет бумага от исполнителей. В свою очередь исполнительная служба говорит, что пенсионную карту блокировать не просили. Делом теперь займется прокуратура.

При этом во время одного из посещений отделения ПриватБанка мужчина был избит охранником, ему разбили телефон, потому что он снимал на видео разговор с сотрудниками банка. Заявление в полицию написано.

При этом жалоба на "отписки" от ПриватБанка более чем оправдана, ведь под каждым подобным отзывом ответ банка абсолютно одинаковый. Банк якобы не может отказать в наложении ареста, если соответстующее письмо пришло от исполнителя.

Для того, чтобы банком не был наложен арест на отдельные карточки — это должно быть описано в самом постановлении. Во всех случаях жалоб, по словам сотрудников ПриватБанка, якобы не было указано главной фразы, что блокировать нельзя «счета для социальных выплат, пенсии, заработной платы и номер карты». В итоге, банк просто в который раз отправляет клиентов к исполнителю.