Клиенты удивлены, на каких основаниях ПриватБанк урезает им популярную в настоящее время услугу
Очередной негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.
По словам клиента, он очень долго пользовался кредитным лимитом и никогда не допускал появления задолженности.
Однако, в один момент он заметил, что с его счета "исчезли" почти 20 тысяч гривен.
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"Получая ЗП закидываю на кредитку, чтобы покрыть долг, а затем частично пользуюсь кредитными средствами. Вчера от Привата ждал «сюрприз», находясь в другом городе и рассчитывая на доступный остаток 20 000 грн., получаю сообщение, что ваш кредитный лимит пересмотрен. Проверяю на заправке баланс, там -244 грн. То есть они тупо уменьшили кредитный лимит до суммы долга по карте", - отметил недовольный клиент.
Он также поблагодарил Приватбанка, что в трудное время оставил его без денег.
"А ты делаешь что хочешь, если наличных при себе не имеешь. Искренне «благодарен» Приватбанку за «заботу» о постоянных клиентах. От сегодня десятому закажу, чтобы не связывался с кредитками от этой пародии на банк", - резюмировал клиент в негативном отклика.
"Лимит устанавливается для каждого клиента индивидуально и рассчитывается при помощи сложной математической модели, включающей в себя сотни факторов. Хотим отметить, что активное пользование продуктами банка может позитивно повлиять на сумму лимита в будущем. Движение средств и положительная кредитная история также учитываются при установлении лимита, но это не единственные факторы, на основании которых банк принимает окончательное решение", - ответил представитель Приватбанка на жалобу от клиента.
Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилась важное заявление.
Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.
Также Politeka писала, что терминал Приватбанка «обокрал» клиента на большую сумму: детали инцидента.