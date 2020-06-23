Знаменита красуня Кім Кардашян показала ідеальне тіло в домашньому одязі

Зірка американських реаліті-шоу без сорому показала, в чому ходить по будинку. Новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На знімках Кім позує в простому, але від цього не менш спокусливому домашньому одязі власного бренду. Так, на декількох кадрах вона демонструє, як завантажує білизну в пральну машинку в простій сірій майці і звичайних штанях їй в тон. При цьому глибокий виріз дозволяє красуні зробити акцент на своїх пишних грудях. На цих кадрах на Кім мінімум косметики, тому вона виглядає незвично природно.

Ще на одному фото Кім валяється на дивані з мискою попкорну, демонструючи вільну сіру сукню. Зірка кокетливо розстебнула гудзики на грудях, додавши своєму образу трохи «перчинки».

На останніх кадрах Кім лежить на ліжку в чорному топіку з глибоким декольте. Вона відкинула голову назад і підняла руки з телефоном, тим самим демонструючи свої розкішні вигини.

Шанувальники тут же відреагували на публікацію красуні і буквально за годину вона набрала понад мільйон лайків.

До цього Кім показала незвичайний образ, восхитив мережа формами.

На фото красуня позує в латексних штанях, а образ доповнила топиком з сіточки. Він був настільки відкритий, що декольте виявилося просто величезним. Кім покрутилася перед камерою і показала свою пишну апетитну точку, а на іншому фото - великий розмір, який ледве вмістився в топ. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали.

Нагадаємо, Кім Кардашьян облягла свої безрозмірні "кульки" латексом, в коментарях пожежа.

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