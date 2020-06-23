Зірка Студії «Квартал 95» Марта Адамчук поділилася чорно-білим фото в чуттєвому образі

Артистка «Жіночого Кварталу» опублікувала новий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото Адамчук позує перед камерою у вільному чорному халаті, недбало запахнутому на грудях. Це робить образ зірки вкрай спокусливим.

Адамчук вирішила додати своєму образу гучний акцент: вона одягла пов'язку на око, що складається з безлічі дрібних і великих камінців і блискіток. Аксесуар виглядає дуже дорого і оригінально. Образ артистки також доповнила темна помада на губах.

«Іноді на все хочеться закрити очі) Ну, хоча б одне) Але треба все одно робити це красиво», - написала Марта.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімок.

«Богиня, ти мені дуже подобаєшся», «Мулен РУЖ», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Адамчук опублікувала серію фото в чорному боді з відкритою спиною. На знімку українська знаменитість похвалилася красивою зовнішністю у різних ракурсах.

Красуня позувала, сидячи на сходах. Її шикарне волосся, трохи приховали особа. Співачка дивилася в камеру і посміхалася. Від її погляду неможливо відірватися.

На іншому фото зірка показала свою розмальовану спину. Модель виставила тому п'яту точку і повернула голову, посміхнувшись. Джинси на поясі виглядали ідеально.

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