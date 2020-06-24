Курс валют в Україні 24 червня різко розведе долар і євро, гривня завдасть підступний удар
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.
Так, долар буде сьогодні торгуватися за 26,6078 грн за банкноту, хоча вчора валюта коштувала 26,6695 грн.
У той же час євро навпаки – подорожчає. За одне євро доведеться викласти 30,1227 гривень, хоча вчора він коштував 29,8952 гривні.
При цьому десять російських рублів можна буде купити за 3,837 гривень.
Даша з "Холостяка" в екстра-міні показала Монатику і Брежнєвій, як треба розважатись на вечірках: "Давай, маленька!"
Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно..."
Фігуриста подружка російської Кардаш'ян показала сором в прозорому боді: дуже соковитий кадр
Останні дані про хвору на рак Заворотнюк приголомшують: "Скоро побачите в кіно"
До цього повідомлялося, що стало відомо, що буде з курсом долара по відношенню до гривні на поточному тижні
За один тиждень курс американського долара по відношенню до національної валюти знизився на всіх сегментах ринку на 0,6-0,8%.
Якщо аналізувати показники минулого тижня, то з вівторка курс опустився з 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).
Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,8%.
Глава Мінфіну Сергій Марченко підкреслив, що нинішня економічна ситуація в нашій країні не сприяє зміцненню гривні, і серйозного подешевшання чекати в 2020 році не варто.
Більш того, він попередив, що курс долара міг підскочити до 35-40 гривень, якщо б ситуацію на валютному ринку не втримали.
Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних
Також Politeka писала, що НБУ кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.
Як Politeka повідомляла, що курс долара доб'є українців, Мінфін вразив новим прогнозом