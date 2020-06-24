Курс валют в Україні 24 червня різко розведе долар і євро, гривня завдасть підступний удар

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, долар буде сьогодні торгуватися за 26,6078 грн за банкноту, хоча вчора валюта коштувала 26,6695 грн.

У той же час євро навпаки – подорожчає. За одне євро доведеться викласти 30,1227 гривень, хоча вчора він коштував 29,8952 гривні.

При цьому десять російських рублів можна буде купити за 3,837 гривень.

До цього повідомлялося, що стало відомо, що буде з курсом долара по відношенню до гривні на поточному тижні

За один тиждень курс американського долара по відношенню до національної валюти знизився на всіх сегментах ринку на 0,6-0,8%.

Якщо аналізувати показники минулого тижня, то з вівторка курс опустився з 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Глава Мінфіну Сергій Марченко підкреслив, що нинішня економічна ситуація в нашій країні не сприяє зміцненню гривні, і серйозного подешевшання чекати в 2020 році не варто.

Більш того, він попередив, що курс долара міг підскочити до 35-40 гривень, якщо б ситуацію на валютному ринку не втримали.

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