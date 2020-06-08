Стало известно, как доллар может подешеветь после длительных выходных в Украине
Об этом пишет Обозреватель.
Согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время курс доллара может откатиться до отметки в 26,5 грн/$, а 9 июня вновь вырастет спрос на валюту.
Главная причина падения курса доллара - выделение Украине нового транша. Если МВФ одобрит кредит, то у участников рынка улучшатся настроения: они начнут продавать валюту в ожидании укрепления гривны.
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"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", – спрогнозировал аналитик Андрей Шевчишин.
Аналогичный прогноз сделал другой финансист Вадим Иосуб. Он не сомневается, что гривна может укрепиться после получения транша МВФ.
"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может быть около 26,4/26,6 грн", – предположил Иосуб в общении с журналистами.
Стоит напомнить, что завтра, 9 июня, доллар снова подешевеет, а евро снова подорожает. По курсу, который предоставил НБУ, один доллар будет стоить 26,60 грн (минус 9 копеек), а евро - 30,14 грн (плюс 15 копеек).
В обменниках и банках сегодня, 8 июня, будет следующий курс: доллар США - 26,45/26,75 грн; евро - 29,65/30,30 грн.
На "черном рынке" украинцев ожидают похожие курсы валют: доллар США - 26,65 грн; евро - 29,85 грн.
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