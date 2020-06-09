Валюта будет просто в панике

Курс валют в Украине 9 июня проявит суть гривны, которая начнет разгонять в разные стороны доллар и евро

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Politeka.

Сегодня доллар будут отдавать по 26,6005 гривен за один «вечнозеленый», хотя еще вчера он стоил 26,6953. Валюта обвалилась сразу на 0,0948 грн.

Противоположной будет ситуация с евро: валюта будет продаваться по 30,1477 гривен, хотя до этого его отдавали за 29,9975 грн. Подорожание составило 0,1502.

Обратим внимание, что согласно данным национального регулятора, десять рублей обойдутся вам в 3,8557 грн.

До этого мы писали, что у гривны сейчас нет причин для укрепления по отношению к американскому доллару. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

По словам профильного министра, на укрепление национальной валюты могут влиять только кратковременные факторы.

Он также предупредил, что курс доллара мог подскочить до отметки 35-40 грн/$, и напомнил, что на 2020 год был заложен курс на уровне 30 грн/$.

“Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, и 40...”, – объяснил он.

Напомним, что у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

Также Politeka сообщала, что доллар завис на грани, НБУ решил перекроить курс валют сразу после выходных