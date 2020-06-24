Курс валют в Украине 24 июня резко разведет доллар и евро, гривна нанесет коварный удар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар будет сегодня торговаться по 26,6078 грн за банкноту, хотя вчера валюта стоила 26,6695 грн.

В то же время евро наоборот – подорожает. За одно евро придется выложить 30,1227 гривен, хотя вчера он стоил 29,8952 гривны.

При этом десять российских рублей можно будет купить за 3,837 гривны.

До этого сообщалось, что стало известно, что будет с курсом доллара по отношению к гривне на текущей неделе

За одну неделю курс американского доллара по отношению к национальной валюте снизился на всех сегментах рынка на 0,6-0,8%.

Если анализировать показатели прошлой недели, то со вторника курс опустился с 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация в нашей стране не способствует укреплению гривны, и серьезного подешевления ожидать в 2020 году не стоит.

Более того, он предупредил, что курс доллара мог подскочить до 35-40 гривен, если бы ситуацию на валютном рынке не удержали.

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