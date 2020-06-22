Как это повлияет на гривну

Стало известно, что будет с курсом доллара по отношению к гривне на текущей неделе

Об этом пишет тематическое издание Finance.ua.

За одну неделю курс американского доллара по отношению к национальной валюте снизился на всех сегментах рынка на 0,6-0,8%.

Если анализировать показатели прошлой недели, то со вторника курс опустился с 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация в нашей стране не способствует укреплению гривны, и серьезного подешевления ожидать в 2020 году не стоит.

Более того, он предупредил, что курс доллара мог подскочить до 35-40 гривен, если бы ситуацию на валютном рынке не удержали.

Марченко также напомнил украинцам, что в бюджете на 2020 год курс доллара заложен на отметке в 30 грн/$, а при фактическом курсе ниже этого уровня страна теряет часть дохода, из-за чего не укрепляется экономика.

Экономист Вадим Альпари прогнозирует на текущей неделе очередное укрепление гривны. Он предупредил, что доллар будет торговаться в районе отметки 26,5 грн/$.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках около 26,3/26,6 грн”, – озвучил эксперт свой валютный прогноз на текущую неделю.

Как сообщалось ранее, курс доллара на следующей неделе сможет удивить украинцев. Аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал курс валют на следующей неделе.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному на различных сегментах валютного рынка. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Что же касается следующей недели, то курс доллара будет торговаться около отметки 26,7/26,9 гривен. Заметные изменения курса не ожидаются.

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