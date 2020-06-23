Українська співачка Тіна Кароль у стильному вбранні вразила шанувальників

Так, в цей раз на новому кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-сторінці співачки, зірка з'явилася в лаконічному вбранні - чорному напівпрозорому костюмі з природним макіяжем на обличчі. Як виявилося, Тіна продовжує активно займатися зйомками нового українського серіалу, а точніше його продовження.

На фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів триває і Тіна активно бере в них участь.

При цьому раніше сама Тіна розповіла, що сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм.

"Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.

Також на попередньому кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні - стильному сукню з оригининальным доповненням з бахроми. Зірка розпустила волосся і додала акцент своєму образу, нафарбувавши губи в яскраво-червоний колір.

Проте не стильний образ Тіни, яка вирушила на зйомки продовження українського серіалу привернули увагу шанувальників, а її рука на своєму животику. .

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