Погода в Україні 24 червня здивує негативним характером, практично всі регіони країни накриють дощі з грозами, а місцями буде град

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на західній Україні будуть сильні дощі з грозою, місцями можливий град. Температура повітря прогріється до 22-24 тепла. Вночі похолодає до 15-18 за Цельсієм.

На східній Україні очікується від 25 до 28 градусів вдень, а вночі від 15 до 19 тепла. На вулиці дощитиме і з грозами.

Жителям центральних регіонів варто готуватися до невеликого дощу з грозою, хоча повітря прогріється до 25-29 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 15 до 18 за Цельсієм.

Аналогічна ситуація буде і на півдні країни. Однак тут повітря прогріється до 28-30 градусів. Вночі ж на вулиці буде 18-20 вище нуля.

А ось на сході дощі будуть всюди, крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей. Тут синоптики прогнозують від 26 до 30 градусів вище нуля. А от вночі на вулиці буде від 15 до 20 градусів.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі з грозами й денні 24-28 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 16 до 18 за Цельсієм.

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