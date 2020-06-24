Погода в Украине 24 июня удивит негативным характером, практически все регионы страны накроют дожди с грозами, а местами будет град

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине будут сильные дожди с грозой, местами возможен град. Температура воздуха прогреется до 22-24 тепла. Ночью же похолодает до 15-18 по Цельсию.

На восточной Украине ожидается от 25 до 28 градусов днем, а ночью от 15 до 19 тепла. На улице будет дождливо и с грозами.

Жителям центральных регионов стоит готовиться к небольшому дождю с грозой, хотя воздух прогреется до 25-29 тепла. Ночью же столбик термометра покажет от 15 до 18 по Цельсию.

Аналогичная ситуация будет и на юге страны. Однако тут воздух прогреется до 28-30 градусов. Ночью же на улице будет 18-20 выше нуля.

А вот на востоке дожди будут всюду, кроме Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Здесь синоптики прогнозируют от 26 до 30 градусов выше нуля. А вот ночью на улице будет от 15 до 20 градусов.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди с грозами и дневные 24-28 градусов выше нуля. Ночью же столбик термометра покажет от 16 до 18 по Цельсию.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.