Дождливая погода пока не планирует уходить с территории Украины

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 23 июня, над западными регионами опять "закрутится" циклон, поэтому дожди никуда не денутся.

"Шансы на периодические сильные ливни распространятся вплоть до Винницкой и Житомирской области. Вечером на Киевщине - также. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи. Больше солнца и сухой погоды ожидается на Юге Украины, в Кропивницкомм с районами, на Черкасщине, в Луганской и Донецкой областях", - предупредила синоптик.

Диденко также отметила, что ночью температура составит от +15 до +22 градусов, а днем в областях будут разные цифры: на Западе +19+24, на Востоке +28+33, на Севере, в Центре и на Юге +24+29.

"В Киеве вторник будет с дождями и грозами. вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха немного снизится, 23-го июня ожидается +26, +27 градусов. Еще более ощутимо посвежеет в среду, до +24 градусов... Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, вновь прогнозируется понижение температуры воздуха", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали, что непогода обрушится на украинцев 22 июня. Как предупреждали синоптики, сегодня погода продолжит кошмарить граждан дождями и грозами, которые накроют все регионы.

Так днем ожидается от 24 до 28 по Цельсию. Ночью похолодает до 15-18 градусов выше нуля. На улице будет с осадками, возможны грозы.

На севере Украины стоит ожидать 26-29 жары днем, а также дожди с грозами. Ночью похолодает до 17-20 градусов.

Центральные регионы не будут выбиваться из колеи – дожди с грозами будут сопровождаться жарой в пределах 24-27 по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют от 16 до 19 тепла.

На юге Украины погода будет дождливой, но это не помешает воздуху прогреться до 25-27 выше нуля. В ночное время суток ожидается от 17 до 19 градусов. Что касается востока Украины, то украинцам стоит готовиться к дневным 26-29 градусам.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.