Знайомий Христини Асмус розкрив деталі її розлучення з Гаріком Харламовим

Напередодні популярна російська актриса і відомий гуморист шокували прихильників новиною про своє розлучення. Про це артисти написали кожен на своїй сторінці в Instagram. Подружжя запевняє, що розлучається на позитивній ноті. У своїх постах вони підкреслюють, що приводом для розлучення стала не самоізоляції, не підозри в зраді через скандальний фільм «Текст» і не нові відносини когось з них.

Тим не менш ні Асмус, ні Харламов поки так і не назвали справжню причину свого рішення. При цьому актриса стверджує, що сварка між ними назрівала давно і вони довгий час йшли до цього кроку.

Її слова в коментарі виданню «МК» підтверджує і близьке до сім'ї джерело.

«Я не думаю, що будуть які-небудь публічні звіти від них. Гарік і Христина коментують своє розлучення тільки через «Instagram». Мене, особисто мене, абсолютно не здивувала новина про їх розставання. Представники Христини всіма силами намагаються захистити її від інтерв'ю та спілкування з журналістами. Можливо, пізніше Христина зможе щось сказати про особисте життя, але зараз ні», - підкреслив він.

Зазначимо, що чутки про проблеми щодо пари з'явилися ще в минулому році після виходу на екрани скандального фільму «Текст», де Асмус знялася у відвертих сценах. Втім, тоді Гарік і Христина активно спростовували всі чутки і стверджували, що у них в стосунках все чудово. Хоча в своєму пості про розлучення актриса зізналася, що вони вирішили розлучитися майже рік тому – як раз коли вийшов фільм.

«Рішення не спонтанне. Воно обдумане досить давно і сформульоване майже рік тому», - пише Асмус.

Нагадаємо, розлучення Асмус і Харламова, актриса приголомшила заявою і останнім фото, "фільм Текст...".

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