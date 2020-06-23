Знакомый Кристины Асмус раскрыл детали ее развода с Гариком Харламовым

Накануне популярная российская актриса и известный юморист шокировали поклонников новостью о своем разводе. Об этом артисты написали каждый на своей странице в Инстаграм. Супруги уверяют, что расстаются на позитивной ноте. В своих постах они подчеркивают, что поводом для развода стала не самоизоляции, не подозрения в измене из-за скандального фильма «Текст» и не новые отношения кого-то из них.

Тем не менее ни Асмус, ни Харламов пока так и не назвали настоящую причину своего решения. При этом актриса утверждает, что размолвка между ними назревала давно и они долгое время шли к этому шагу.

Ее слова в комментарии изданию «МК» подтверждает и близкий к семье источник.

«Я не думаю, что будут какие-либо публичные отчеты от них. Гарик и Кристина комментируют свой развод только через «Инстаграм». Меня, лично меня, абсолютно не удивила новость об их расставании. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет», - подчеркнул он.

Отметим, что слухи о проблемах в отношении пары появились еще в прошлом году после выхода на экраны скандального фильма «Текст», где Асмус снялась в откровенных сценах. Впрочем, тогда Гарик и Кристина активно опровергали все слухи и утверждали, что у них в отношениях все замечательно. Хотя в своем посте о разводе актриса призналась, что они решили развестись почти год назад – как раз когда вышел фильм.

«Решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», - пишет Асмус.

Напомним, развод Асмус и Харламова, актриса огорошила заявлением и последним фото, "фильм Текст...".

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