ПриватБанк по-новому планує обслуговувати влітку представників малого бізнесу

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі державного банку.

Повідомляється, що до кінця серпня 2020 року ПриватБанк вводить нульові тарифи на обслуговування підприємців.

Цією послугою зможуть скористатися ті клієнти, які підключать еквайринг для прийому оплати за товари і послуги за допомогою банківських карт.

В цей період будуть діяти нульові тарифи на користування POS-терміналами, нульова абонплата за користування поточним рахунком і безкоштовні платежі на рахунки контрагентів в інших банках.

В Приватбанку підкреслили, що за три місяці підприємці зможуть заощадити як мінімум 1500 гривень. Замовити цю послугу можна на офіційному порталі банку.

В установі також нагадали, що нещодавно було безстроково продовжено дію спеціальних тарифів на обслуговування IT-підприємців та стартаперів, в рамках яких для цих клієнтів діють нульові тарифи на обслуговування і пільги на більшість інших послуг банку.

Раніше ми розповідали про масштабний збій у терміналах Приватбанку, через який українці втрачали свої гроші.

За словами клієнта, він вніс в термінал 4500 гривень, але гроші не були зараховані на рахунок через збій. У нього нібито прийняли заявку і пообіцяли розглянути її протягом доби.

Але цього не сталося і ПриватБанк почав клієнта "годувати сніданками". Через кілька днів йому повернули лише 4000 гривень.

Клієнт також зазначив, що після чергового звернення на гарячу лінію співробітник Приватбанку визнав помилку щодо недоплати йому 500 гривень.

Представник державного Приватбанку в коментарях ніяк не відреагував на чергову скаргу від незадоволеного сервісом клієнта.

Нагадаємо, рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили.

Як повідомляла Politeka, через ПриватБанк українцям повернуть сотні гривень після термінового рішення Кабміну.

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