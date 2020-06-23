ПриватБанк по-новому планирует обслуживать летом представителей малого бизнеса

Как передает Politeka.net, об этом говорится на официальном портале государственного банка.

Сообщается, что до конца августа 2020 года ПриватБанк вводит нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей.

Этой услугой смогут воспользоваться те клиенты, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.

В этот период будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках.

В ПриватБанке подчеркнули, что за три месяца предприниматели смогут сэкономить как минимум 1500 гривен. Заказать эту услугу можно на официальном портале банка.

В учреждении также напомнили, что недавно было бессрочно продлено действие специальных тарифов на обслуживание IT-предпринимателей и стартаперов, в рамках которых для этих клиентов действуют нулевые тарифы на обслуживание и льготы на большинство других услуг банка.

Ранее мы рассказывали о масштабном сбое в терминалах ПриватБанка, из-за которого украинцы теряли свои деньги.

По словам клиента, он внес в терминал 4500 гривен, но деньги не были зачислены на счет из-за сбоя. У него якобы приняли заявку и пообещали рассмотреть ее в течение суток.

Но этого не произошло и ПриватБанк начал клиента "кормить завтраками". Через несколько дней ему вернули только 4000 гривен.

Клиент также отметил, что после очередного обращения на горячую линию сотрудник ПриватБанка признал ошибку относительно недоплаты ему 500 гривен.

Представитель государственного ПриватБанка в комментариях никак не отреагировал на очередную жалобу от недовольного сервисом клиента.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили.

Как сообщала Politeka, через ПриватБанк украинцам вернут сотни гривен после срочного решения Кабмина.

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты украинцев, в службе безопасности дали разъяснение.