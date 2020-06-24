Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала шанувальників жарким знімком з подругою

Зірка часто публікує знімки, які розбурхують свідомості шанувальників, пише Politeka.net. На одному з останніх знімків Ніколь з'явилася разом з сексапільною подружкою.

Красуні були в бікіні, яке, мабуть, їм заважало, тому Ніколь спустила верх купальника, а її подруга і зовсім зірвала його з себе.

Моделі притиснулися одна до одної великими грудьми, виставивши назад пружні сідниці. Обидві позувала на водному мотоциклі, "осідлавши" його, вони розставили ноги.

Ніколь поклала руку біля шиї подруги, відкрила рот і облизнула язиком підборіддя. Подруга підняла голову, закрила очі ніби від насолоди.

Великі сережки та інші аксесуари блищали на Амато.

В пості відома модель міркувала про любов, яка існує різних кольорів і це не має значення.

За 17 годин пост зібрав близько 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали двох красунь компліментами, адже їх фігури на спекотному знімку просто досконалі.

"В жар кидає від краси", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в тісній сукні з глибоким декольте і зі зміїним принтом. Тонкі лямки маєчки підкреслили об'єми Ніколь, натягнувшись на грудях.

Здавалося, бюст настільки величезний і важкий, що зараз вивалиться з майки.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в облягаючому сірому топі, який стис її груди. Принади зірки виділені та ледь не вистрибували з одягу. Крім того, довжина топіка була невеликою, тож можна було розгледіти пружний живіт.

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