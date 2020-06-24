Известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала поклонников жарким снимком с подругой

Звезда часто публикует снимки, которые будоражат сознания поклонников, пишет Politeka.net. На одном из последних снимков Николь предстала вместе с сексапильной подружкой.

Красотки были в бикини, которое, видимо, им мешало, поэтому Николь приспустила верх купальника, а ее спутница и вовсе сорвала его с себя.

Модели прижались друг к другу большой грудью, выставив назад упругие ягодицы. Обе позировала на водном мотоцикле, "оседлав" его, они расставили ноги.

Николь положила руку возле шеи подруги, открыла рот и облизнула языком подбородок. Подруга подняла голову, закрыла глаза будто от наслаждения.

Крупные серьги и другие аксессуары блестели на Амато.

В посте известна модель рассуждала о любви, которая существует разных цветов и это не имеет значения.

За 17 часов пост собрал около 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали двух красоток комплиментами, ведь их фигуры на жарком снимке просто совершенные.

"В жар бросает от красоты", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато предстала в тесном наряде с глубоким декольте и со змеиным принтом. Тонкие лямки маечки подчеркнули объемы Николь, натянувшись на груди.

Казалось, бюст настолько огромный и тяжелый, что сейчас вывалится из майки.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в облегающем сером топе, который стиснул ее грудь. Прелести звезды выделены и едва не выпрыгивали из одежды. Кроме того, длина топика была небольшой, поэтому можно было разглядеть упругий живот.

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