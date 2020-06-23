Стало відомо, як тепер українців будуть обслуговувати в банках

Як передає Politeka.net, про це йдеться у новій постанові НБУ.

Так, державний регулятор дозволив українським банкам не обслуговувати підозрілих і нетерплячих клієнтів.

Дозвіл застосовувати ризик-підхід в обслуговуванні клієнтів банки отримали після того, як в Україні набули чинності нові вимоги законодавства з питань фінмоніторингу.

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Регулятор в особі Національного банку визначив цілий список індикаторів підозрілості фінансових операцій, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

– не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його характер діяльності;

– відмова в наданні інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити;

– неможливо зв'язатися з клієнтом по наданому ним адресою або номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації);

– клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток без потреби;

– клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипова поведінка;

– клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку;

– клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як у нього запросили відповідні підтвердні документи чи роз'яснення;

– клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервова поведінка без очевидних на те підстав;

– клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом;

– рахунками декількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв'язків, управляє один і той же клієнт;

– подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яку банк не може встановити;

– клієнт вимогливо і постійно наполягає на обслуговуванні лише у певного працівника банку.

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Більш того, банк може блокувати підозрілі перекази на суму від 149 тисяч гривень, якщо не буде вказано джерело походження коштів, пише UBR.

Зазначається, що перевірка/документальне підтвердження вимагається тільки в разі, якщо операції не відповідають даним банку про фінансову спроможність клієнта або профілем клієнта (незвичайні або підозрілі для клієнта перекази).

Рахунки клієнтів можуть і зовсім заблокувати, якщо було розпочато розслідування за походженням коштів. Щоб встановити джерело походження грошей, у клієнта можуть вимагати такі документи: декларація, довідка про зарплату, договору продажу майна, дарування, позики (нотаріально завірені) і т. п.

Але в НБУ попереджають, що звичайні операції громадян на невеликі суми не є об'єктом фінансового моніторингу.

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