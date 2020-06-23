Популярний російський виконавець Елджей, чоловік телеведучої Насті Івлеєвої, спантеличив серйозним визнанням

Як відомо, не так давно не так давно смертельна аварія сталася за участю російського актора Михайла Єфремова. Актор сів за кермо у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Єфремов виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль. Настільки скандальна тема не вщухає в мережі вже кілька днів. На тлі резонансної події, відзначився і Элджей.

Так, в Instagram на сторінці молодого співака з'явилися фото з місця злочину – на артиста виписали штрафів на суму понад 140 тисяч рублів за перевищення швидкості.

Користувачі Мережі вирішили, що співак вирішив зовсім невдало похвалитися і жорстко висміяли чоловіка, нагадавши того сумний приклад Михайла Єфремова.

Ось що написали фанати:

«Знайшов чим хвалитися 🤦🏻‍♂️», «Не ганяйте пацани, ви ще родині потрібні», «По місту 80 можна, а Леха 143 як зазвичай», «Для чого цей понт? Ти на дорозі не один», «Примарний самогонник», «Приводів для гордості немає більше? я дуже розчарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ до чого ти докотився...», «Поки не зіб'є когось», «Леха тобі Єфремов випадково не родич? 😂».

Раніше в ролику молодий чоловік понежился в пінній ванні зі свічками з келихом шампанського в руках. При цьому зробив він це для того, щоб висміяти у своїй саркастичній і жорсткої натурі, адресуючи звернення колезі після скандалу, пов'язаного з вихідному кліпу.

«Відтепер «День Каддилака» — кожен день. А могли б відзначити разом, Элджей», - написав під роликом Моргенштерн.

У свою чергу відповідь Элджея не змусив себе чекати. Молодий чоловік виклав провокаційний ролик на своїй сторінці з короткою підписом: «посмокчи @morgen_shtern».

При цьому репер вилив пляшку дорогого напою прямо на сідниці дівчини, яка відпочиває з ним в джакузі у зневажливому жесті. Схоже, артисти не помирилися і по всій видимості кліпу на новий трек чекати не варто. Причому витівка Элджея обурила фанатів – деякі шанувальники в подиві, не ревнує чоловіка артиста до таких витівок з практично голою дівчиною.

Нагадаємо, що Ивлеева з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбита".

Як повідомляла Politeka, безпардонна Ивлеева блиснула зайвим у короткому топі: «Яка цяця».

Також Politeka писала, що Ивлеева слідом за Єфремовим всілася п'яною за кермо, кадри ганьби: "Розшукують всі даішники".