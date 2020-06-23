Популярный российский исполнитель Элджей, супруг эксцентричной телеведущей Насти Ивлеевой, озадачил серьезным признанием

Как известно, не так давно не так давно смертельная авария произошла с участием российского актера Михаил Ефремова. Актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Столь скандальная тема не утихает в сети уже несколько дней. На фоне резонансного происшествия, отличился и Элджей.

Так, в Инстаграм на странице молодого певца появились фото с места преступления – на артиста выписали штрафов на суму более 140 тысяч рублей за превышение скорости.

Пользователи Сети решили, что певец решил совсем неудачно похвастаться и жестко высмеяли мужчину, напомнив тому печальный пример Михаила Ефремова.

Вот что написали фанаты:

«Нашёл чем хвастаться 🤦🏻‍♂️», «Не гоняйте пацаны, вы ещё семье нужны», «По городу 80 можно, а Леха 143 как обычно», «Для чего этот понт? Ты на дороге не один», «Призрачный самогонщик», «Поводов для гордости нет больше? я дико разочарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ до чего ты докатился...», «Пока не собьёт кого нибудь», «Лёха тебе Ефремов случайно не родственник? 😂».

Ранее в ролике молодой человек понежился в пенной ванной со свечами с бокалом шампанского в руках. При этом сделал он это для того, чтобы высмеять в своей саркастичной и жесткой натуре, адресуя обращение коллеге после скандала, связанного с выходном клипа.

«Отныне «День Каддилака» — каждый день. А могли бы отметить вместе, Элджей», - написал под роликом Моргенштерн.

В свою очередь ответ Элджея не заставил себя ждать. Молодой человек выложил провокационный ролик на своей странице с краткой подписью: «пососи @morgen_shtern».

При этом рэпер вылил бутылку дорогого напитка прямо на ягодицы девушки, отдыхающей с ним в джакузи в пренебрежительном жесте. Похоже, артисты не помирились и по всей видимости клипа на новый трек ждать не стоит. Причем выходка Элджея возмутила фанатов – некоторые поклонники в недоумении, не ревнует ли супруга артиста к таким вот выходкам с практически раздетой девушкой.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

Как сообщала Politeka, беспардонная Ивлеева сверкнула лишним в коротком топе: «Какая цаца».

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