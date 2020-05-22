В мае по сравнению с предыдущим месяцем упали цены на газ
Согласно данным пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", цена на природный газ в этом месяце снизилась до 2,3 грн за кубометр. Это на 21% меньше по сравнению с апрелем.
Всего с начала года цена снизилась на 51%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
"Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе - на природный газ. По данным аналитиков «Нафтогаза», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где через основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд. кубометров", - поясняется в заявлении компании.
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Ранее мы сообщали, в стенах Верховной Рады решают судьбу украинских должников по коммунальным услугам. Так, депутаты приняли в первом чтении закон, который позволит без решения суда вскрывать квартиры.
Об этом сообщила юрист Анна Маляр на своей страничке в Facebook.
Она отметила, что норму несанкционированном проникновении в жилье для отключения коммунальных услуг под стенограмму изъяли из законопроекта, но она все еще остается в тексте на сайте ВР в статусе "проголосован за основу".
"Эта новость касается абсолютно всех людей, которые проживают в жилье, а не на улице. К вам теперь смогут на законных основаниях без вашего согласия и без санкции суда проникнуть в жилище для прекращения предоставления коммунальных услуг. Верховная Рада сегодня это приняла в первом чтении (законопроект 2458, изменения в ст. 29 Закона о Жилищно-коммунальные услуги)", - отметила юрист.
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Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки.