Модель Анастасія Квітко похвалилася розкішною подружкою, яка показала ідеальні форми в прозорому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дивіться кого я знайшла. Ну не божественний вигляд?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку подружка Квітко позує спиною на камеру, демонструючи розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось чертовка», «красуня», «вид нереальний», «космічна крихта», «на це неможливо дивитися – це ульот», «красуня! Бомба», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квикто, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала фігуристу подружку в ліфті.

Так, дівчина позує в ліфті у відвертій мінісукні, яка вирішила задерши до непристойності. З-за цього в кадр потрапила її головна гордість. Крім того, стало помітно, що модель без білизни.

Уточнимо, що самі кадри Квітко ніяк не прокоментувала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися ідеальним тілом дівчини.

«Ну що за дурниця, тут же діти», «божественний вигляд», «ось це ульот!», «бомбезна дупа», «богиня!», «неймовірні вигини! Можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.