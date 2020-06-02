Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась фигуристой подружкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, подружка модели позирует возле машины в крохотном черном белье спиной на камеру. Кроме этого, из одежды на девушке был крохотный топ.

«Бомба!», «гипнотическое фото», «я влюбился в нее», «черт, красавица», «вот это загляденье», «кажется, у кого-то появилась конкуренция», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей стройной подружки-блондинки.

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами. Худая блондинка с яркой улыбкой тут же покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно.

Молодая красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

«Вау 🔥 следуй @lacikaysomers ты пропускаешь много интересного», - написала Квитко.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.