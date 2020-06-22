Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами під час фотосесії в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Роуз позує сидячи на дзеркальній поверхні в крихітному боді, який ледь витримує її значні форми. Доповнювали образ знаменитості красиві босоніжки й елегантний макіяж і сережки.

Уточнимо, що з-за ракурсу в кадр потрапило зайве, проте знаменитості про це сказати її шанувальники не змогли, адже кадр Роуз викинула у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього ми повідомляли, що британська супермодель Демі Роуз блиснула бездоганними формами в новій фотосесії без білизни.

Так, опублікованому знімку Роуз позує у ванній на тлі лісу абсолютно без білизни. Значні принади модель вирішила прикрити рукою, але як можна помітити, вийшло не дуже добре.

Також звернемо увагу, що зірка не брала просту ванну, а з квітами, які елегантно виглядають на тілі Роуз. Зірка позує повністю без білизни.

Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира, адже знімком знаменитість вирішила поділитися в себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.