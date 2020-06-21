Британская супермодель Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Роуз позирует в ванной на фоне леса абсолютно без белья. Внушительные прелести модель решила прикрыть рукой, но как можно заметить, получилось то не очень хорошо.

Также обратим внимание, что звезда принимала не простую ванную, а с цветами, которые элегантно смотрятся на теле Роуз. Звезда позирует полностью без белья.

Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира, ведь снимком знаменитость решила поделиться в себя в Сторис, а не на основной странице.

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Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, представила яркий кадр на своей странице в социальной сети Инстаграм. На новом фото соблазнительная модель позировала в модном бикини, соблазнительно выставив пятую точку перед объективом.

Деми покорила фанатов ярким кадром, подчеркнув свое достоинство тесным бикини пастельного оттенка. Чтобы выглядеть достаточно соблазнительно в выбранном ею светлом бикини, она повернулась к объективу боком, позитивно улыбаясь на камеру.

Фанаты тут же восхитились красотой модели.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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