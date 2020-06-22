Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами во время фотосессии в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Роуз позирует сидя на зеркальной поверхности в крохотном боди, который едва выдерживает ее внушительные формы. Дополняли образ знаменитости красивые босоножки и элегантный макияж и серьги.

Уточним, что из-за ракурса в кадр попало лишнее, однако знаменитости об этом сказать ее поклонники не смогли, ведь кадр Роуз выбросила у себя в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы сообщали, что британская супермодель Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии без белья.

Так, на опубликованном снимке Роуз позирует в ванной на фоне леса абсолютно без белья. Внушительные прелести модель решила прикрыть рукой, но как можно заметить, получилось то не очень хорошо.

Также обратим внимание, что звезда принимала не простую ванную, а с цветами, которые элегантно смотрятся на теле Роуз. Звезда позирует полностью без белья.

Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира, ведь снимком знаменитость решила поделиться в себя в Сторис, а не на основной странице.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.