Погода в Україні 23 червня продовжить атакувати громадян грозами й градом, дістанеться всім областям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

«23 червня, короткочасні дощі, грози (у південній частині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ), в західних, вдень місцями й в північних та Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що вітер буде в західних і північних областях, в районі 5-10 метрів за секунду. В окремих районах можливий град та шквали до 15-20 м/с.

Температура вдень буде в районі 24-29 градусів тепла. А на західній Україні 18-23 за Цельсієм. Вночі похолодає до 14-19 градусів вище нуля. У Карпатах вночі буде 10-15 градусів. Вдень повітря прогріється до 13-18 за Цельсієм.

Раніше ми повідомляли, що за прогнозами синоптиків, у найближчі тижні в Україні спека буде чергуватися з рясними опадами й грозами. При цьому в сонячні дні температура сягатиме +37 градусів. Ще однією особливістю буде те, з якою синхронністю ясні дні будуть змінюватися похмурими в різних регіонах країни.

Очікується, що найближчими днями на Україну чекають дощі, а потім до кінця місяця в україні буде без опадів. Потім до самої середини липня погода буде без помітних стрибків температури: стовпчики термометрів будуть стабільно триматися на високих літніх температурах.

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