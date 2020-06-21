Дожди и грозы продолжат мучать украинцев и в понедельник

Как сообщает Politeka.net, об этом написала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она написала, что погода в понедельник, 22 июня, будет без существенных изменений.

По словам синоптика, местами возможны грозы со шквалами и градом. Ветер будет в основном северо-восточным, умеренным.

Скачков температуры также не ожидается: она будет держаться в районе +26…+30 градусов, на западе – от +23 до +27.

В Киеве 22 июня также пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны сильные ливни и град. Ночью температура опустится до +20 градусов, а днем поднимется до +29.

Диденко предупредила, что во вторник жара в Украине немного ослабнет, а температуры опустятся до +23…+26 градусов. Тем не менее уже во второй половине недели температура опять поползет вверх.

Напомним, ранее мы сообщали, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в Украине жара будет чередоваться с обильными осадками и грозами. При этом в солнечные дни температура будет достигать +37 градусов. Еще одной особенностью будет то, с какой синхронностью ясные дни будут сменяться пасмурными в разных регионах страны.

Ожидается, что в ближайшие дни Украину ждут дожди, а потом до конца месяца в стране будет без осадков. Затем до самой середины июля погода будет без заметных скачков температуры: столбики термометров будут стабильно держаться на высоких летних температурах.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода растерзает Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.