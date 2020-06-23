Погода в Украине 23 июня продолжит атаковать граждан грозами и градом, достанется всем областям
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
«23 июня, кратковременные дожди, грозы (в южной части ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь), в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди; в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди», - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что ветер будет в западных и северных областях, в районе 5-10 метров за секунду. В отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.
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Температура днем будет в районе 24-29 градусов тепла. А на западной Украине 18-23 по Цельсию. В ночное время похолодает до 14-19 градусов выше нуля. В Карпатах ночью будет 10-15 градусов. Днем же воздух прогреется до 13-18 по Цельсию.
Ранее мы сообщали, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в Украине жара будет чередоваться с обильными осадками и грозами. При этом в солнечные дни температура будет достигать +37 градусов. Еще одной особенностью будет то, с какой синхронностью ясные дни будут сменяться пасмурными в разных регионах страны.
Ожидается, что в ближайшие дни Украину ждут дожди, а потом до конца месяца в стране будет без осадков. Затем до самой середины июля погода будет без заметных скачков температуры: столбики термометров будут стабильно держаться на высоких летних температурах.
Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.
Как сообщала Politeka, погода растерзает Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.
Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.