Українська співачка Тіна Кароль захопила образом в тісному білому топі без білизни

Так, в цей раз на новому стильному кадрі, нещодавно опублікованому на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, зірка постала перед фанатами в гарячому вигляді - коротенькому топі на тонких лямках, під яким немає білизни і стильною спідниці, якій не видно на представленому кадрі. Як відомо, схоже фото зірка раніше публікувала сама, ніж заінтригувала мережу, пише Politeka.net.

Вигляд спокусливою співачки, в тонкому білому топі і з природним макіяжем підкорив фанатів. Як відомо, співачка не є любителькою влаштовувати пікантні фотосесії, тому будь-яке фото Тіни, в якому є хоч трохи пікантності, відразу ж привертає увагу фанатів:

«Всім посилаю чашечку ароматної кави і відмінного настрою.❤️💖💗», «легкості і відмінного тижня», «Супер!», «Доброго ранку», «Добре,💖💖.», «Доброго ранку😘😘😘💋💋💋», «Добре😍», «,а так чиста як завжди , не помічаючи ті роки , нехай летять , а ми над ними , де є любов , там Ваше ім'я», «💝Доброго ранку наша красуня неземна💝».

До цього співачці вдалося вразити фанатів новим чуттєвим чином без будь-яких прикрас і додаткових деталей її простого способу.

«#видеодня Тіна Кароль - Вище Хмар❤️ Вчора був дивний день! 19 червня - день спостережень за хмарами. #тинакароль #tinakarol», - повідомляється на фан-акаунті Тіни.

Ось що відповіли шанувальники:

«Улюблена пісня Вище хмар ❤️», «Оооо нереально шикарна пісня😍😍😍», «Особлива пісня❣️», «А скільки цього відео?Тіна - чарівна❣️», «Обожнюю цю пісню ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Це чарівний номер і виступ. До сліз і мурашок.❤️», «😍😍😍 Неймовірна», «Мудрі слова "...не намагайся за своїм вчорашнім минулим"...Добре,якщо б,багато це почули.👏👏😍😍».

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