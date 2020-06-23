Завдяки сьогоднішнім програмам в інтернеті, можна не тільки накласти на себе макіяж, але і поміняти стать

Давайте ж подивимося, як виглядали б ті чи інші зірки, якби народилися чоловіками, інформує Politeka.net.

Ксенія Собчак перетворилася в досить мужнього чоловіка з масивною щелепою. Просто справжній красень.

Відома модель Ірина Шейк прекрасна, і в ролі чоловіка. Цей хлопець зводив би з розуму мільйони жінок.

Христина Асмус, ймовірно, була б метросексуалом в ролі чоловіка. Дуже гарний, мужній, але водночас ніжний образ, вийшов.

Телеведуча "Орла і решки" Анастасія Івлєєева перетворилася з ефектної блондинки у якогось занедбаного чоловіка.

А ось так виглядала б співачка Ані Лорак. Накачані губки і красивий погляд - зірку можна впізнати в будь-якому образі, навіть чоловічому.

Тіна Кароль перетворилася в кучерявого красеня, який виглядає дуже стильно і гаряче.

Нагадаємо, Тіна Кароль позувала в довгій сукні сірого кольору, демонструючи при цьому розкішну красу.

«Перемен требуют наши сердца», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль позувала лежачи на підлозі, демонструючи бездоганну фігуру. Сам знімок зірка ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від виду кумира.

Нагадаємо також, що Ані Лорак постала в стриманій сукні з акуратним декольте і чорними стрічками-зав'язками на шиї. При цьому акуратна зачіска Кароліни була укладена за спину без додаткових прикрас, а сама вона похвалилася витонченим кольє і сережками йому в пару.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".