Благодаря сегодняшним приложениям в интернете, можно не только наложить на себя макияж, но и поменять пол

Давайте же посмотрим, как выглядели бы те или иные звезды, если бы родились мужчинами, информирует Politeka.net.

Ксения Собчак превратилась в довольно мужественного мужчину с массивной челюстью. Просто настоящий красавчик.

Известная модель Ирина Шейк прекрасна, и в роли мужчины. Этот парень сводил бы с ума миллионы женщин.

Кристина Асмус, вероятно, была бы метросексуалом в роли мужчины. Очень красивый, мужественный, но в то же время, нежный образ получился.

Телеведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева превратилась из эффектной блондинки в какого-то неухоженного мужчину.

А вот так бы выглядела певица Ани Лорак. Накаченные губки и красивый взгляд - звезду можно узнать в любом образе, даже мужском.

Тина Кароль превратилась в кудрявого красавчика, который выглядит очень стильно и горячо.

Напомним, Тина Кароль позировала в длинном платье серого цвета, демонстрируя при этом роскошную красоту.

«Перемен требуют наши сердца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль позировала лежа на полу, демонстрируя безупречную фигуру. Сам снимок звезда никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от вида кумира.

Напомним также, что Ани Лорак предстала в сдержанном платье с аккуратным декольте и черными лентами-завязками на шее. При этом аккуратная прическа Каролины была уложена за спину без дополнительных украшений, а сама она похвасталась изящным колье и серьгами ему в пару.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".