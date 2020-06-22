Відома українська співачка Оля Полякова показала, як сильно змінилася

На кадрах Оля позує в майці, знімаючи себе за грудьми Образ Полякова доповнила різними прикрасами, які були на шиї. Зірка показувала себе і нову зачіску - білий ірокез. Сказати, що співачка здивувала, нічого не сказати, адже смілива зачіска підірвала мережу. Про це пише Politeka.net з посиланням на станічку знаменитості.

"Ну що, я казала, що я в душі роковуха? Ось так тепер", - сказала Оля.

"Як вам нова я?", - написала Полякова під роликом.

Фанати подивилися відео більше 100 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Жесть", "Навіщо", "На мене схожа", "Емм... Це точно Ольга Юріївна Полякова? Королева ночі", "Це хвіст", "О, Боги, навіть не знаю", "Оля, Та ну...", "А, панк", "Новий кокошник?", "Це правда?", "Дуже круто", "Ні, навіщо, але вам йде дуже", "Елвіс", "Нічого собі", "схожа на курку", "Я вам скажу чесно, у вас дуже крута музика і пісні, але стрижка не дуже", "Тільки не кажіть що це реально стрижка, скажіть що це перука ...".

Раніше ми повідомляли, що 36-річна українська співачка Оля Полякова приголомшила зізнанням, як піддалася жорстокому нападу ще в юному віці.

Про це співачка розповіла на YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Іспит". У 17 років Полякову побили на прохання колишнього хлопця і влаштували пожежу в її квартирі. За словами артистки, бойфренд періодично піднімав на неї руку, а коли вона його кинула, і зовсім сказився.

Нагадаємо, Полякова приголомшила зізнанням про те, як над нею знущався улюблений

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