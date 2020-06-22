Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова показала, як відсвяткувала день народження

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості з 13-м розміром грудей.

У ролику Міли Кузнєцової видно, що святкування відбулося в столичному Гідропарку. Модель провела свій день в оточенні подруг і друзів. Головним частуванням вечірки став великий торт з полуницею.

А пізніше дівчата влаштували запальні танці на березі Дніпра.

Відзначимо також, в ході святкування головну гордість Кузнєцової прикрасили стразами.

«Як яскраво дівчатка ви всі красотули, видно що добре погуляли», «Яка у вас там крута атмосфера, впевнена відсвяткували ви дуже круто», «У вас там було так круто 💣Всі дівчатка вогонь», - пишуть в коментарях.

Як відомо, Кузнєцова народилася і виросла в Києві. Популярність вона здобула завдяки своїй великій грудей, яка, до речі, натуральна. Дівчина активно просуває себе в мережі і на телеекранах. Вона брала участь у проекті «Модель XL», часто дає інтерв'ю журналістам, знімається для реклами. Обсяг її грудей 115 сантиметрів.

Незважаючи на такі пишні форми, Міла активно займається спортом, щоб тримати себе в тонусі.

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова роздяглася і виставила гордість в незвичайній позі: "Форми просто вогонь".

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