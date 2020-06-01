Известная украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова, показала свои формы и прогулку по Киеву

На фото Мила позирует в майке, которая не смогла вместить объёмные формы красавицы. Под одеждой видно и черное белье, которое, трудно понять, как удерживало всю красоту. Кузнецова улыбалась на фото и демонстрировала пышность не стесняясь. Модель гуляла по Андреевскому спуску, как можно понять по фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Мила купила себе фаст-фуд и показала себя уже не в таком откровенном образе. Можно даже заметить ушки кошечки, которые красавица надела на голову. Кузнецова поздравила город Киев с праздником.

Фанаты под снимками поставили тысячи лайков и написали множество неоднозначных комментариев. Кто-то хвалил 13-й размер модели, а кто-то оказался не очень довольным такими откровенными снимками.

Сообщалось, что украинская модель выставив напоказ все самое сочное.

Так, Мила с фиолетовыми локонами нарядилась в мини-платье леопардовой расцветки и без тени смущения блеснула своей главной гордостью перед камерой - от зоны декольте невозможно отвести взгляд. Кажется, будто вот-вот необъятные "озера" девушки покинут свои берега и вырвутся на волю из тесного платья.

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